Слідчі по катастрофі MH17 опублікували висновки щодо знімків з російських радарів

Радіолокаційна станція в російському Усть-Донецьку не могла зафіксувати ракету "Бук" через властивості її польоту, зокрема, через її швидкість.

Зображення з радарів, які Росія передала Міжнародній слідчій групі (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, не зафіксували запущеної з комплексу "Бук" ракети. Але це не означає, що ракети взагалі не було.

Про це йдеться у висновках Слідчої групи, які були оприлюднені 3 квітня.

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Знімки з радарів вивчали два незалежні експерти. Вони прийшли до висновку, що радіолокаційна станція в російському Усть-Донецьку не могла зафіксувати ракету "Бук" через властивості її польоту, зокрема, через її швидкість.

"Через те, що швидкість ракети набагато вища, ніж швидкість цивільної авіації, налаштування цивільної радіолокаційної станції такі, що такі швидкісні об'єкти зазвичай не видно на радарних зображеннях. Це запобігає "хаосу" на радарному зображенні", - йдеться в повідомленні.

Слідча група також звертає увагу на той факт, що російські радари не зафіксували жодного іншого літака поблизу MH17.

Довідка УНІАН.Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.