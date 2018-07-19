Цукерберг підтвердив факт втручання РФ у вибори президента США через Facebook

Йдеться про роботу хакерів військової розвідки РФ.

Росія намагалася втручатися у виборчий процес у США 2015-2016 років за допомогою соціальної мережі Facebook.

Про це в інтерв'ю виданню Recode розповів засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг.

"Зі свідчень, які ми бачили, стає цілком зрозуміло, що Росія дійсно намагалася вплинути на вибори", - сказав він.

За словами Цукерберга, керівництво соцмережі намагалося діяти в кооперації з урядом у справі російського втручання. Ним у Facebook займалася російська група хакерів, яка є частиною військової розвідки РФ. Уряд США її називає APT28.

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"Ми визначили це, фактично, в середині 2015 року і повідомили ФБР. Коли ми бачили подібну активність під час кампанії (виборчої - ред.) 2016 року, що вони намагалися довідатися персональну інформацію людей, ми також повідомляли це особам, які, як ми вважали, опинилися під загрозою. Пізніше ми також виявили, що вони створили фальшивий обліковий запис і фальшиві сторінки під виглядом DCLeaks (веб-сайт, відповідальний за "злив" листів американських урядовців - ред.), для того, щоб передати викрадену інформацію журналістам", - каже Цукерберг.

За словами керівника Facebook, керівництво компанії передало всю інформацію співробітникам ФБР. Цукерберг додав, що зараз розслідування просунулося значно далі і тепер факти легше скласти докупи.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп визнав особисту відповідальність очільника РФ Володимира Путіна за втручання в президентські вибори 2016 року.