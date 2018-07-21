Колишній юрист Трампа таємно записав розмову про виплату екс-моделі Playboy - ЗМІ

Раніше екс-модель Playboy Карен Макдугал розповіла, що в 2006 у неї був роман із Трампом, який тривав близько року.

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен потай від нього записав їх бесіду, в якій вони обговорювали виплати колишній моделі Playboy Карен Макдугал.

Вона раніше заявляла про роман із Трампом, повідомляє Дождь з посиланням на The New York Times.

Запис розмови була знайдений під час обшуків в офісі Коена. Він триває не більше двох хвилин. На ньому Трамп і Коен обговорюють питання виплати грошей колишній моделі Playboy Карен Макдугал. Запис було зроблено у вересні 2016 року - за два місяці до виборів президента США.

Макдугал розповіла, що в 2006 у неї був роман з Трампом, який тривав близько року. В цей час Трамп був уже одружений на Меланії, яка за кілька місяців до цього народила сина Беррона.

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Як пише NYT, запис може зацікавити міністерство юстиції США у зв'язку з можливим порушенням закону про передвиборчі витрати кандидата. Відомство вже веде розслідування участі Коена в ситуаціях, коли жінкам пропонували гроші в обмін на замовчування компрометуючої інформації про Трампа, який тоді був кандидатом у президенти США.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані підтвердив NYT інформацію про те, що його клієнт обговорював з Коеном можливу виплату Макдугал, однак вона її не отримала. За словами Джуліані, бесіда між Трампом і Коеном не була таємною - розмова, зокрема, переривається людьми, які приносять їм газовану воду. За словами Джуліані, зміст запису свідчить про те, що Трамп "не зробив нічого поганого".

Адвокат Коена Ланні Девіс у свою чергу зазначив, що йому "нічого сказати з цього приводу".

Представники передвиборного штабу Трампа назвали заяви Макдугал про роман із ним "повністю брехливими". Модель розповіла цю історію виданню The National Enquirer під час останніх місяців президентської кампанії і отримала за це 150 тисяч доларів. Однак видання в підсумку так і не опублікувало розповідь Макдуал.

У червні Трамп відмовився від послуг Коена, зазначивши, що той більше не представляє його інтереси.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-модель Playboy Карен Макдугал отримала дозвіл на публікацію розповіді про 10-місячний роман із Дональдом Трампом.