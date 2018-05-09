У Кабулі внаслідок серії терактів загинули 13 осіб
У столиці Афганістану Кабулі сьогодні, 9 травня, з коротким інтервалом прогриміли чотири вибухи, внаслідок чого загинули 13 осіб.
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Про це повідомляє Deutche Welle.
Згідно з інформацією, відповідальність за один з нападів на себе взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".
Зокрема повідомляється, що в результаті нападу двох смертників ІД на поліцейську дільницю в районі Дашт-е-Барчі загинули два поліцейських і чотири мирний житель і чотири бойовики терористичного угруповання. Спочатку два смертники здійснили самопідрив. За ним відбувся бій між терористами і поліцейськими, в ході якого загинули ще два бойовика ІД.
Крім того, у центральному районі Кабула - Шар-е-Нав - прогриміли два вибухи біля головного входу у відділок поліції.
Потім бойовики обстріляли будівлю відділку поліції та офіси інших організацій. Повідомляється про трьох загиблих і кількох поранених.