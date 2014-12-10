Смоленського депутата звільнили від сплати штрафу за образу в'язнів концтаборів

Про це повідомляє Політ.ру з посиланням на Смоленську ДТРК.

Нагадаємо, 24 жовтня 2012 року Єршов на засіданні комісії смоленського парламенту з обговорення пільг на проїзд у громадському транспорті сказав: «Чим ми зобов'язані в'язням? Тим, що їх не добили?». Обурені цим висловлюванням депутати смоленського обласного парламенту запропонували Єршову здати мандат, однак їх колега заявив на своє виправдання, що його слова були вирвані з контексту, і відмовився здати мандат.

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У жовтні поточного року Ленінський районний суд наклав на Єршова штраф у розмірі 200 тисяч рублів за образу малолітніх в'язнів фашистських концтаборів і зобов'язав його виплатити по 100 тисяч рублів кожному з одинадцяти позивачів в якості компенсації моральної шкоди.