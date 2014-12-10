Росія увійшла в десятку найбільш мілітаризованих країн світу

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Боннський міжнародний центр конверсії (BICC).

Лідирують у рейтингу Ізраїль, Сінгапур і Вірменія. Окрім них, до першої десятки увійшли Сирія, Росія, Кіпр, Південна Корея, Йорданія, Греція та Азербайджан. Україна займає 13-те місце. Всього в рейтингу представлена 151 країна.

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Укладачі рейтингу особливо виділяють тривалий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Експерти відзначають, що озброєння обом сторонам конфлікту постачає Росія, яка в рамках військової реформи з 2008 року модернізує системи озброєння і нарощує потужності оборонних підприємств.

Глобальний індекс мілітаризації відображає вагу і важливість військового апарату держави стосовно його суспільства в цілому. Він розглядає, зокрема, співвідношення військових витрат з ВВП та витратами на охорону здоров'я (у відсотках від ВВП), а також співвідношення чисельності важких озброєнь і всього населення країни.