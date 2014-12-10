Путін мислить щодо України категоріями XIX століття – Касьянов

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в Москві на засіданні Громадянського дискусійного клубу «Росія» заявив екс-прем`єр-міністр Росії, співголова Республіканської партії Росії — Партії народної свободи (РПР-ПАРНАС) Михайло Касьянов.

«Україна - суверенна держава, яка має право самостійно вирішувати, буде вона вступати в Євросоюз чи НАТО чи ні. Чому ми повинні чи хтось повинен позбавляти Україну права вирішувати свою долю. Хочуть в Євросоюз - хай ідуть в Євросоюз. Хочуть у НАТО - хай ідуть у НАТО. Це менталітет або здатність бачення, як взаємодіють держави або нації між собою, кінця XIX століття. Це все вже минуло», - переконаний він.

За словами Касьянова, ніхто не має права позбавляти Україну можливості вирішувати свою долю самостійно, а тим паче - вирішувати за Україну, як вона повинна чинити в тому чи іншому випадку.

Читайте такожРосія фактично продовжує анексувати Донбас - екс-прем'єр РФ«Чому ми чи хтось іще повинні домовлятися за спиною у українців і говорити, що ви не маєте права, дорогі наші брати-слов`яни, вирішувати свою долю, тому що нас це не цікавить чи для нас це не корисно? Путін бажає повернути нас на століття назад і ще намагається доводити, що він правий», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді прес-секретар російського президента Дмитро Песков заявив про те, що Росії потрібні гарантії невступу України до НАТО.

В МЗС РФ також заявляли, що Росія хоче мати гарантії невступу України до НАТО після її відмови від позаблокового статусу.

24 листопада генсек Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, якщо виконає критерії і якщо цього захоче.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна повинна відмовитися від позаблокового статусу, а чи буде країна вступати до НАТО - вирішить народ на референдумі.