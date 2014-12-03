Прем`єр Польщі привітала Яценюка зі створенням Кабміну та пообіцяла підтримку



Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду.

”Прем`єр-міністр Ева Копач привітала (Яценюка) під час розмови зі створенням Кабінету міністрів. Глава уряду задекларувала подальшу підтримку України Польщею”, - відзначається в повідомлені.

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У свою чергу Яценюк зазначив, що Польща була та залишається найбільшим другом України серед європейських держав, та додав, що українська влада розраховує на підтримку поляків у справі утримання єдиної позиції в ЄС щодо територіальної цілісності України.

”Прем`єри Польщі та України домовились, що зустрінуться якнайшвидше, як тільки буде можливо”, - додали в прес-службе.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 грудня затвердила новий склад Кабінету міністрів, який знову очолив Яценюк.