Прем`єр Польщі привітала Яценюка зі створенням Кабміну та пообіцяла підтримку
Глава уряду Польщі Ева Копач сьогодні провела телефонну розмову з главою новоствореного Кабінету міністрів України Арсенієм Яценюком, якого привітала із призначенням та пообіцяла підтримку польської влади.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду.
”Прем`єр-міністр Ева Копач привітала (Яценюка) під час розмови зі створенням Кабінету міністрів. Глава уряду задекларувала подальшу підтримку України Польщею”, - відзначається в повідомлені.
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У свою чергу Яценюк зазначив, що Польща була та залишається найбільшим другом України серед європейських держав, та додав, що українська влада розраховує на підтримку поляків у справі утримання єдиної позиції в ЄС щодо територіальної цілісності України.
”Прем`єри Польщі та України домовились, що зустрінуться якнайшвидше, як тільки буде можливо”, - додали в прес-службе.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 грудня затвердила новий склад Кабінету міністрів, який знову очолив Яценюк.