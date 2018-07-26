The Atlantic: Декларація США щодо Криму повторює доктрину щодо Балтії під окупацією СРСР

Суть в тому, щоб послідовно називати незаконно окуповані території українськими і принижувати сам факт російської анексії.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США ніколи не визнають російську анексію українського Криму.

«Як ми вказали в Уельській декларації у 1940 році, США підтверджують як політику свою відмову визнавати посягання Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному закону. США заперечують спробу Росії анексувати Крим і збираються дотримуватися цієї політики до відновлення територіальної цілісності України», - йшлося у заяві Помпео.

Ця заява повністю розвіює будь-яку двозначність у тому, збирається адміністрація Дональда Трампа визнати російську анексію Криму, чи ні. Адже насправді півострів належить Україні, пише The Atlantic.

Читайте такожДерждеп США оприлюднив декларацію про невизнання анексії українського Криму Росією

Видання зауважує, що слова Помпео беруть свій початок з Уельської декларації, якою Америка відмовилася визнавати вторгнення СРСР в Литву, Латвію і Естонію. Декларація, названа на честь свого автора американського дипломата Самнера Уельса, лишалася основою політики Вашингтону щодо Радянського Союзу впродовж п’яти десятиліть і надихала громадян балтійських країн, які прагнули здобути незалежність від Кремля.

Вторгнення СРСР в країни Балтії сталося після пакту «Рібентропа-Молотова», який Кремль підписав з Третім рейхом. Згідно з цим документом, радянська влада отримувала вплив на три країни, з яких, як вважали в Москві, може початися нацистський наступ проти СРСР. Але через рік після підписання Йосип Сталін просто анексував ці незалежні держави. Згодом, Кремль перебіг на бік союзників у війні проти нацистів. Але США все одно не визнали радянську анексію Балтії. Президент Франклін Рузвельт, якого критикували за надміру м’яку позицію до Радянського Союзу, зіграв важливу роль у розробці цієї політики. Як пригадував дипломат Лой Хендерсон, американський президент був «обурений тим, як СРСР анексував балтійські країни і особисто ухвалив заяви осуду, випущені заступником Держсекретаря США Уельсом».

Хендерсон пригадував, як Уельс попросив його написати заяву для преси про засудження радянських дій, але сумнівався, чи декларація досить жорстка.

Читайте такожПомічник держсекретаря вручив Джемілєву Кримську декларацію США: відкидають спробу Росії анексувати Крим

«При мені він зателефонував президенту і прочитав текст. Вони погодилися, до його потрібно зробити жорсткішим. Уельс після цього переглянув деякі речення і додав деякі інші рядки, які, вочевидь, порадив йому внести президент. Після цього Уельс відправив заяву в прес-службу для оприлюднення без додаткових консультацій», - підкреслив Хендерсон.

Видання нагадує, що США і Євросоюз обклали санкціями Москву, щоб покарати її за анексію Криму і розпалення війни на Сході України. Однак, деякі критики все одно вимагали від Вашингтона скласти декларацію в дусі Уельської, яка б стосувалася Криму і відкидала російські спроби «поставити світ перед фактом».

Науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Елізабет Броу зауважила, що Крим на момент російської окупації не був незалежною країною на відміну від Литви, Латвії і Естонії. Але Уельська декларація «пропонує цікаву відповідь на нинішню ситуацію, яка зайшла в глухий кут».

«А що як США і інші уряди випустять схожу декларацію про Крим, підкреслюючи своє ставлення до нього як до української території і відкидаючи, що анексія взагалі відбулася?» - писала вона.

Читайте такожРосія "промацує ґрунт" для "кримського сценарію" в інших регіонах України – політолог

Дійсно, в Уельській декларації сказано: «Впродовж останніх кількох днів дивні процеси, які нависли над політичною незалежністю і територіальною цілісністю трьох балтійських республік – Естонії, Латвії і Литви, посталих перед загрозою умисного знищення з боку їхніх більш могутніх сусідів – швидко дійшли до свого завершення. З дня, коли народи цих республік вперше здобули незалежність і демократичну форму правління, народ США спостерігав за їхнім неймовірним прогресом в самоуправлінні з глибоким і прихильним інтересом. Політика цього уряду відома всьому світу. Народ США виступає проти хижацької діяльності не залежно від того, чи вона втілюється за допомогою грубої сили чи за допомогою погроз застосувати цю силу. Сполучені Штати аналогічним чином виступають проти будь-якої форми втручання з боку однієї країни, не важливо наскільки сильної, у внутрішні справи будь-якої іншої, не важливо наскільки слабкої. Ці принципи становлять основу, на яку опираються чинні відносини між 21-ю суверенною республікою Нового Світу. США будуть стояти на боці цих принципів через переконання американського народу в тому, що доктрина, якій ці принципи властиві і яка керує відносинами між країнами, а також верховенство здорового глузду, справедливості і закону (іншими словами, основ сучасної цивілізації) не можуть бути захищені».

Цим словам 78 років. Вони становлять основу для заяви Помпео і вони лишаються такими ж актуальними в наші дні, як і в ті часи.