Санкції США проти Росії не працюють, готуються нові обмежувальні заходи - сенатор

Сенатор вважає, що діючі заходи не працюють тому, що Росія "все ще намагається втрутитися у вибори".

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що санкції, які США ввели проти Росії, не працюють, тому зараз у Сенаті розробляють новий законопроект про обмежувальні заходи.

В інтерв'ю телеканалу Fox News політик заявив, що "на 100%" хотів би побачити нові санкції проти РФ, передає "Новое время".

У той же час Грем зазначив, що президент США Дональд Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Росії на відміну від свого попередника Барака Обами.

При цьому сенатор вважає, що діючі заходи не працюють, так як Росія "все ще намагається втрутитися у наші вибори".

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За його словами, Трамп уже зустрівся з Радою національної безпеки і вимагає зміцнити виборчу інфраструктуру від дій Росії та інших країн.

Також сенатор розповів, що в роботі над законопроектом про нові санкції проти РФ буде брати участь держсекретар США Майк Помпео.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США висловив готовність розглянути нові санкції проти Росії. Додаткові санкції відносно Росії можуть бути введені через її втручання в президентські вибори в 2016 році.