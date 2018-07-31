Лукашенко не з'являвся на публіці після чуток про інсульт

11:27, 31 липня 2018
Світ
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Лукашенко займає пост глави Білорусі з 1994 року / фото УНІАН

Про це повідомляє видання "Радыё Свабода". Журналісти відслідкували, що Лукашенка жодного разу не показували по телевізору уже кілька днів.

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На публіці Лукашенко не бачили з 28 липня. З цього часу з'явилися чутки про інсульт. 

Як відомо, раніше український портал "Деловая столица" з посиланням на джерела повідомив, що Лукашенко був госпіталізований з інсультом. Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт спростувала цю інформацію.

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Теги: #Лукашенко#інсульт