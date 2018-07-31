Лукашенко не з'являвся на публіці після чуток про інсульт

На публіці Лукашенко не бачили з 28 липня. З цього часу з'явилися чутки про інсульт, хоча 30 липня прес-секретар президента спростувала цю інформацію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не з'являвся на білоруському телебаченні після слухів про його інсульт.

Про це повідомляє видання "Радыё Свабода". Журналісти відслідкували, що Лукашенка жодного разу не показували по телевізору уже кілька днів.

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На публіці Лукашенко не бачили з 28 липня. З цього часу з'явилися чутки про інсульт.

Як відомо, раніше український портал "Деловая столица" з посиланням на джерела повідомив, що Лукашенко був госпіталізований з інсультом. Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт спростувала цю інформацію.