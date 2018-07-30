ЗМІ повідомили про інсульт у Лукашенка, в Мінську назвали це "маячнею"
Прес-секретар президента Білорусі Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт назвала "маячнею" інформацію про його госпіталізацію з інсультом.
"Можу відповісти на це тільки словом "маячня", - сказала вона, передає РБК.
Раніше український портал "Деловая столица" з посиланням на джерела повідомив, що Лукашенко був госпіталізований з інсультом.
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За даними видання, президент Білорусі повинен був відвідати Гомель, але не з'явився там. Проте туди прибули його охорона і президентський пул. Ніяких пояснень у зв'язку з його відсутністю дано не було.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заговорив про загрозу входження Білорусі до складу іншої держави.