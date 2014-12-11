США та Європі важливо зберегти єдність у питанні санкцій проти Росії - Обама

Президент США Барак Обама підтвердив, що не підтримує ідею введення американським Конгресом додаткових санкцій проти Росії без узгодження з європейськими союзниками. Про це повідомляє ТАСС.

Виступаючи на засіданні Ради з експорту за участю лідерів американського бізнесу, він заявив, що подібний підхід може призвести до розбіжностей між США та ЄС і навряд чи змінить політику Москви.

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Тому, вважає Обама, Сполученим Штатам і Європі важливо зберегти єдність у питанні санкцій проти Росії. За його словами, якщо Москва побачить, що ”в коаліції немає ніяких тріщин, то вона з часом зрозуміє, що ціна (західних санкцій) для російської економіки переважує ті стратегічні вигоди”, які вона може отримати в результаті своєї політики стосовно України.