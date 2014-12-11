Обама назвав себе "великим ельфом" і вручив іграшки дітям із незаможних родин США (фото, відео)
Президент разом зі своєю дружиною Мішель взяли участь у щорічній благодійній кампанії Toys for Tots.
Президент США Барак Обама привіз подарунки на військову базу Анакостія-Боллінг, передає ТСН.ua з посиланням на USA Today.
Американський президент разом зі своєю дружиною Мішель взяли участь у щорічній благодійній кампанії Toys for Tots, яку організовує американська морська піхота.
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Перша леді США наголосила, що дітей необхідно забезпечити "класним одягом", а підлітків - електронною продукцією та освітніми матеріалами.
Барак Обама сказав, що він "великий ельф", порівнявши себе із Віллом Ферреллом, який зіграв ельфа Бадді Хобса в однойменній комедії.
Також президент розповів, що з 40-х років 20 ст., коли стартувала програма Toys for Tots, більше 216 млн дітей отримали понад 469 млн іграшок.