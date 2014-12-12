Працівники верфі, на якій будується "Містраль", влаштували страйк

Працівники вимагали підвищення заробітних плат через тиждень після того, як верф отримала замовлення на побудову двох кораблів, повідомляє Українська правда з посиланням на Le Figaro.

До страйку, який тривав близько 45 хвилин, працівників закликали три профспілки - CGT, FO і CFDT. Всього в акції брали участь від 300 до 500 осіб.

Профспілкові організації визнали надто незначним підвищення заробітної плати на 0,3%, запропоноване керівництвом компанії на 2015 рік, і наполягають на збільшенні виплат.

"Дирекція сьогодні вранці запропонувала загальне підвищення на 0,4%, але це все ще дуже далеко від того, чого ми вимагаємо" - зазначила представниця однієї з профспілок.

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Нагадаємо, раніше у Франції заявили, що Франція може ніколи не передати "Містралі" Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала всі документи для подання до суд на Францію, якщо вертольотоносці "Містраль" не буде поставлено за контрактом.