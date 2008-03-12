Євросоюз готовий допомогти в демаркації кордону з Молдовою

Місія Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові і Україні (EUBAM) готова надати кваліфіковану допомогу в демаркації кордону між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на зустрічі з журналістами заступник міністра закордонних справ України Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

За словами дипломата, така пропозиція надійшла представникам МЗС України і Республіки Молдова від керівництва Місії в ході IX засідання консультативної ради Місії в Одесі.

«Йшлося про демаркацію центральної ділянки спільного кордону. Роботи на південній і північній ділянках завершені», – зазначив А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Заступник керівника МЗС назвав EUBAM «одним із мостів на шляху України і Молдови до Євросоюзу».

«Вона (Місія – УНІАН) допомагає нам досягати порозуміння з найскладніших проблем, які можуть виникнути між державами, – прикордонних», – сказав дипломат.

Відповідаючи на запитання з приводу приналежності території навколо села Паланка і території, на якій створений нафтотермінал у Джурджулештах, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що «переговори з цих питань ведуться», і висловив упевненість, що «сторони прийдуть до рішення, що задовольняє інтереси України і Республіки Молдова», в іншому разі доведеться звертатися до міжнародних інстанцій.

На думку представників зовнішньополітичних відомств України і Молдови, ці питання «незначні», і істотно не впливають на відносини між двома державами.

Торкнувшись ролі EUBAM у вирішенні прикордонних питань, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ додав, що завдяки зусиллям Місії обидві країни матимуть «практично європейський кордон», коли переведуть співробітників і військовослужбовців своїх прикордонних структур на контрактні взаємини.

У свою чергу, заступник голови EUBAM в Україні і Білорусі Дірк ШЮБЕЛЬ, який головував на засіданні Місії, зазначив, що робота співробітників EUBAM – «це гра, в якій немає тих, хто програв, а будуть ті, хто тільки виграв».

Довідка УНІАН. Місія Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові і Україні – консультативний і технічний орган. Діяльність EUBAM спочатку була розрахована на два роки, проте в 2007 році її мандат був продовжений ще на два роки. Місію фінансує Європейська Комісія.

Наприкінці грудня 2007 року депутат Верховної Ради України Віталій БАРВИНЕНКО заявив про те, що найближчим часом парламентська фракція Блоку Юлії Тимошенко має намір ініціювати питання про денонсацію договору України з Республікою Молдова, за яким їй була передана 400-метрова смуга на березі річки Дунай в районі сіла Джурджулешти, де на даний час Республіка Молдова завершує створення нафтотерміналу. В.БАРВИНЕНКО зазначив, що парламент Молдови заблокував передачу Україні території біля села Паланка, всупереч підписаному договору.