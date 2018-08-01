Трамп оголосив про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Перед цим Трамп пригрозив зупинити роботу уряду, якщо демократи не проголосують за пакет імміграційних законопроектів, який включає в себе і документ про будівництво стіни.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже розпочато.

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Відеозапис його виступу в місті Тампа (штат Флорида) опублікував телеканал CNBC, передає kommersant.ru. "Ми вже почали будівництво стіни. У нас є $1,6 млрд, і ми почали будувати великі ділянки стіни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп пригрозив зупинити роботу уряду, якщо демократи не проголосують за пакет імміграційних законопроектів, який включає в себе і документ про будівництво стіни.

У 2017 році президент США підписав указ про будівництво захисної стіни на кордоні з Мексикою. Спочатку Дональд Трамп висловлював упевненість, що проект оплатить мексиканська сторона. У березні 2018 року сенат США ухвалив закон про бюджет, у якому $1,6 млрд були виділені на будівництво стіни. У червні Трамп заявив, що уряд попросить у Конгресу більше грошей на проект.

У квітні цього року Трамп розпорядився залучити до охорони кордону Національну гвардію. Своє рішення американський лідер пояснив тим, що "ситуація на південному кордоні досягла критичної точки" через потоки мігрантів, контрабанди і наркотиків.