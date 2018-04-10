Мексика перегляне всі свої відносини із США

Перегляду піддадуться всі аспекти відносин між двома країнами: від прикордонної безпеки та імміграції до торгівлі і боротьби з наркокартелями.

Мексика перегляне всі форми своїх взаємин із США, включаючи співробітництво у боротьбі з наркокартелями у зв'язку з антагоністичним ставленням президента Трампа до країни.

Президент Мексики Енріко Пенья Ньєто віддав відповідне розпорядження членам свого кабінету, передає Голос Америки.

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Міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай заявив, що перегляду піддадуться всі аспекти відносин між двома країнами: від прикордонної безпеки та імміграції до торгівлі і боротьби з наркокартелями.

Процес займе "кілька тижнів" і пройде під егідою міністерства закордонних справ, сказав Відегерай. Після цього Пенья Ньєто прийме рішення, засновані на "дуже сумно відомих громадськості відмінностях, які ми маємо сьогодні із Сполученими Штатами", - сказав він.

Прес-секретар Білого дому Хелен Агірре Ферре заявила, що адміністрація США вітає перегляд співпраці і "продовжить робити те ж саме по відношенню до Мексики". Вона додала, що обидві країни працюють разом з численних питань, що становлять взаємний інтерес.

"Президент Трамп із нетерпінням чекає співпраці з президентом Мексики та іншими лідерами Західного півкулі, які поділяють наші демократичні цінності і відзначають просування вільної і справедливої торгівлі на саміті Америк в Перу", - сказала вона.