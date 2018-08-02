В ООН запідозрили Трампа в неповазі свободи ЗМІ

Вони також зазначили, що збільшення ймовірності нападу на журналістів у зв'язку з поведінкою американського президента викликає особливу стурбованість.

Нападки президента США Дональда Трампа на ЗМІ порушують базові норми свободи друку і ризикують стати каталізатором для реального насильства, спрямованого проти журналістів, йдеться в експертній доповіді організації за свободу слова, передає Reuters.

«Ці нападки суперечать взятим країною на себе зобов'язання поважати свободу ЗМІ та міжнародні права людини», — йдеться в спільній заяві експертів Девіда Кея і Едісона Ланца.

Вони також зазначили, що збільшення ймовірності нападу на журналістів у зв'язку з поведінкою американського президента викликає особливу стурбованість.