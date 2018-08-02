В Греції затримали підозрюваного у підпалах лісу

Затриманий обвинувачується у вчиненні низки підпалів, а також в непокорі представникам влади.

У Греції правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в декількох підпалах у Східній Аттиці, які могли стати причиною масштабних лісових пожеж.

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Про це повідомляє Ekathimerini.com, посилаючись на інформацію пожежної служби.

Відзначається, що 35-річний чоловік звинувачується в здійсненні п'яти підпалів у період між 26 та 31 липня, а також у непокорі владі.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції почалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Повідомлялося, що у стихійному лисі загинула 91 особа, 25 осіб пропали безвісти.

Міністр оборони Греції Нікос Туга не виключив, що причиною масштабних лісових пожеж міг бути підпал.