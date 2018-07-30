Пожежі в Греції: кількість жертв зросла до 91

08:30, 30 липня 2018
Світ
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Кількість жертв в результаті масштабних пожеж у Греції зросла до 91.

Про це повідомляє AP. "Переважна більшість жертв загинула в самому вогні", - йдеться в повідомленні.

Також 25 осіб пропали без вісті.

Пожежі в Греції почалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину.

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Для боротьби з пожежею в Греції задіяли літаки, вертольоти і військові літаки.

Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу в боротьбі з пожежами після того, як вона звернулася з запитом в Європейський Союз. У боротьбі з грецьким вогнем рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Греції Нікос Туга не виключив, що причиною масштабних лісових пожеж міг бути підпал.

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Теги: #пожежа#Греція