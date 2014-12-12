Норвегія призупиняє військову співпрацю з Росією до кінця 2015 року

Норвегія вирішила призупинити двосторонню військову співпрацю з Росією до кінця 2015 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Норвегії, передає Українська правда.

Першопочаткове рішення про призупинення співпраці було прийняте ще в березні 2014 року. Проте уряд Норвегії розглянув питання ще раз і вирішив продовжити призупинення всієї двосторонньої військової співпраці до кінця 2015 року.

"Ситуація у східній Україні серйозна, і Росія, безумовно, відіграє дестабілізуючу роль. Росія підтримує сепаратистів у східній Україні, а також тримає військові і збройні сили уздовж кордону. Це неприйнятно", - відзначила міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде.

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Водночас, як зазначає сайт Міноборони Норвегії, країни продовжать співпрацю у сфері берегової та прикордонної охорони, аварійно-рятувальних робіт, а також щодо запобігання інцидентів у морі.

Нагадаємо, раніше збройні сили Норвегії опублікували відео, на якому показано, як російський винищувач МіГ-31 проходить занадто близько від норвезького F-16.