Пілота Мі-8, який розбився в Росії, намагалися попередити про катастрофу (відео)

В результаті катастрофи загинуло 18 осіб.

Пілот вертольота з вантажною підвіскою, в який врізався Мі-8 з пасажирами, намагався попередити колегу.

Про це пілот вертольота, що летів з вантажем, Євген Бердюгін розповів Mash.

"Я не знаю, як він мене не помітив, він після мене злітав. І після зльоту він мене наздогнав. Я його побачив ззаду мало не в останній момент, що він збоку наближається. Майже в бік летить з набором висоти і набором швидкості. Ну і крикнув йому в ефірі. У мене була спроба відвернути, але не вийшло і він врізався у зовнішню підвіску, з якою я летів", - розповів пілот.

Як повідомили в Росавіації, причини зіткнення досі не встановлені. Там зазначили, що політ відбувався в простих метеоумовах, без опадів.

Створено комісію з розслідування причин і обставин катастрофи.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, повітряного, морського та внутрішнього водного транспорту та метрополітену").

Нагадаємо, в Красноярському краї Росії впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули.