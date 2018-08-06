ЗМІ: у Сирії підірвали керівника центру з розробки хімзброї

07:20, 06 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на газету сирійського уряду al-Watan.

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За інформацією видання, це сталося 4 серпня ввечері біля міста Масьяфа в провінції Хама.

Зазначається, що відповідальність за вбивство взяла на себе сирійська організація, що пов'язана з повстанцями Союзу ісламістських терористичних бригад "Тахрір аль-Шама", які воюють проти військ Асада.

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Теги: #Сирія#хімічна зброя