ЗМІ: у Сирії підірвали керівника центру з розробки хімзброї
07:20, 06 серпня 2018Світ
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За інформацією видання, це сталося 4 серпня ввечері біля міста Масьяфа в провінції Хама.
REUTERS
У Сирії підірвали машину з Азізом Асбером, який очолював центр з розробки хімічної зброї для режиму Башара Асада.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на газету сирійського уряду al-Watan.
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За інформацією видання, це сталося 4 серпня ввечері біля міста Масьяфа в провінції Хама.
Зазначається, що відповідальність за вбивство взяла на себе сирійська організація, що пов'язана з повстанцями Союзу ісламістських терористичних бригад "Тахрір аль-Шама", які воюють проти військ Асада.
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