Ісламісти ІД активізували наступ на заході Іраку - BBC

Згідно з повідомленнями, їм вдалося захопити кілька сіл неподалік міста Аль-Багдадія, коли звідти були змушені відступити сили безпеки Іраку, яких підтримують місцеві сунітські племена, передає BBC Україна.

Джерела в уряді Іраку кажуть, що бойовики наближаються до військово-повітряної бази Аль-Асад.