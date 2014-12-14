Ісламісти ІД активізували наступ на заході Іраку - BBC
18:45, 14 грудня 2014Світ
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В Іраку бойовики руху "Ісламська держава" продовжують наступ у західній провінції Анбар.
REUTERS
Згідно з повідомленнями, їм вдалося захопити кілька сіл неподалік міста Аль-Багдадія, коли звідти були змушені відступити сили безпеки Іраку, яких підтримують місцеві сунітські племена, передає BBC Україна.
Джерела в уряді Іраку кажуть, що бойовики наближаються до військово-повітряної бази Аль-Асад.
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