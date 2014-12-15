У Єгипті відновили статую фараона, яка була знищена три тисячі років тому

На церемонії на честь завершення відновлювальних робіт археологи показали фігуру фараона Аменхотепа III, яка з моменту землетрусу лежала на землі, розпавшись на майже 90 шматків, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На голову 13-метрової статуї одягнена символічна корона Верхнього Єгипту, а в руках фараон тримає сувої папірусу, на яких написано його ім'я.

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Статуя стояла поруч з іншою настільки ж масивною фігурою Аменхотепа III, яка була відновлена і відкрита раніше цього року.

Відомі на весь світ Колоси Мемнона також зображують фараона Аменхотепа III, проте там єгипетський правитель зображений сидячи.