У Єгипті відновили статую фараона, яка була знищена три тисячі років тому
03:14, 15 грудня 2014Світ
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У єгипетському місті Луксор величезну статую фараона знову поставили на п'єдестал - вперше з тих пір, як вона впала в результаті землетрусу три тисячі років тому
У Єгипті відновили статую фараона, котра була знищена три тисячі років тому / day-news.net/
На церемонії на честь завершення відновлювальних робіт археологи показали фігуру фараона Аменхотепа III, яка з моменту землетрусу лежала на землі, розпавшись на майже 90 шматків, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
На голову 13-метрової статуї одягнена символічна корона Верхнього Єгипту, а в руках фараон тримає сувої папірусу, на яких написано його ім'я.
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Статуя стояла поруч з іншою настільки ж масивною фігурою Аменхотепа III, яка була відновлена і відкрита раніше цього року.
Відомі на весь світ Колоси Мемнона також зображують фараона Аменхотепа III, проте там єгипетський правитель зображений сидячи.
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