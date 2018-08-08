Американська кіноакадемія створить нову номінацію на "Оскар"

Крім нової номінації організатори "Оскара" внесли ще дві зміни, що стосуються премії.

Організатор кінопремії "Оскар" - Американська академія кінематографічних мистецтв і наук - вирішила створити нову категорію для нагороди.

Вона буде називатися "видатний популярний фільм". Про це йдеться в листі академії, який опублікував журнал Vanity Fair, передає РБК.

"Рада керуючих, співробітники, члени академії та різні робочі групи останні кілька місяців обговорювали поліпшення шоу", - йдеться в листі. "Ми створимо нову категорію для видатних популярних фільмів. Вимоги для висунення та інші ключові деталі будуть визначені найближчим часом", - повідомляє академія.

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Як додає Медуза, передбачається, що в цій номінації нагороджуватимуться високобюджетні касові блокбастери накшталт «Месників» або «Скаженого Макса», які регулярно потрапляють в основну категорію, але зазвичай програють там драматичним фільмам.

Востаннє нову номінацію вводили в 2001 році. Тоді члени академії прийняли рішення вручати нагороду за кращий анімаційний фільм. У 2002 році першим повнометражним мультфільмом, який отримав премію, став "Шрек".

Vanity Fair у своїй статті називає рішення кіноакадемії величезним кроком, який може пом'якшити критику на адресу організаторів премії за те, що вони відстають від популярної культури і через це втрачають глядачів церемонії.

У листі зазначено ще дві зміни, що стосуються премії. Телетрансляцію вручення "Оскара" буде скорочено з чотирьох до трьох годин, що, як вважають члени академії, зробить її більш доступною для глядачів по всьому світу. Деякі з 24 нагороди будуть вручені під час комерційних перерв у телевізійній церемонії.

Також повідомляється про перенесення 92-ї за рахунком церемонії з 23 лютого на 9 лютого 2020 року. Церемонія 2019 року відбудеться, як і було оголошено раніше, 24 лютого.