"Сильна відповідь" на отруєння Скрипалів: Лондон привітав нові санкції США проти Росії

8 серпня Держдепартамент США анонсував запровадження з 22 серпня санкцій щодо Росії через отруєння Сергія і Юлії Скрипаль.

Великобританія привітала рішення США запровадити санкції проти Росії через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться в заяві британського міністерства закордонних справ, оприлюдненій ввечері в середу, 8 серпня, передає DW.com.

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"Сильна міжнародна відповідь на використання хімічної зброї в Солсбері направляє однозначний сигнал Росії про те, що її провокативна, нерозсудлива поведінка не залишиться безкарною", - підкреслили в МЗС Сполученого Королівства.

8 серпня Держдепартамент США анонсував запровадження з 22 серпня санкцій щодо Росії через отруєння Сергія і Юлії Скрипаль. За даними телеканалу NBC, обмеження можуть торкнутися експорту в Росію товарів, пов'язаних з національною безпекою. Зокрема, мова йде про заборону експорту в РФ електронних пристроїв подвійного призначення та їх компонентів, включаючи ті, що використовуються в авіаційній галузі.