Банкіри готові свідчити про обман Манафорта для отримання додаткових мільйонних кредитів

Банкіри, поінформовані про банківські операції Манафорта і купівлю нерухомості, розкажуть про те, що політтехнолог брехав, щоб отримати іпотечні кредити.

Сьогодні основною темою судового розгляду справи Манафорта в США мають стати звинувачення у банківському шахрайстві.

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Банкіри та інші особи, поінформовані про банківські операції Пола Манафорта та купівлю нерухомості, планують розповісти про те, що політтехнолог брехав, щоб отримати іпотечні кредити, передає Голос Америки. Під час судового розгляду вчора прокурор заявив, що вісім свідків готові свідчити зі сторони обвинувачення з питання банківського шахрайства.

Манафорта, серед іншого, звинувачують в тому, що він використовував свою посаду очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа для того, щоб переконати банкірів надати йому ще декілька мільйонів доларів, повідомляє Retuers з посиланням на судові документи та попередні свідчення.

Серед іншого, прокурори заявляють, що банк Federal Savings Bank позичив Манафорту гроші на основі підроблених документів. В рамках домовленості, наполягають вони, одного з керівників банку - Стіва Колка - було призначено радником політичної кампанії Трампа і Манафорт просував його призначення на високу посаду у випадку обрання Трампа президентом.

В своїх свідченнях колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс заявив, що Манафорт надіслав йому електронне повідомлення з проханням, щоб адміністрація Трампа розглянула можливість призначити Колка на посаду очільника Сухопутних військ.

Судовий розгляд справи Манафорта триває вже сім днів. Манафорт не визнає себе винним у звинуваченнях за 18 пунктами з банківського шахрайства, ухиляння від оподаткування та приховування наявності рахунків в іноземних банках.