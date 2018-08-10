Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство

Адвокат сімейної пари розповів ЗМІ, що Кнавси особисто подавали документи на громадянство за звичайною процедурою і не отримували ніякого спеціального дозволу.

Батьки першої леді США Меланії Трамп отримали американське громадянство. Віктор і Амалія Кнавс, обидва у віці 70-ти років, прийняли присягу та отримали громадянство на спеціальній приватній церемонії в Нью-Йорку.

Як передає 112.ua, батьки дружини глави Білого дому - словенські іммігранти: батько - колишній автодилер, а мати - працівниця текстильної фабрики. Вони жили у США як постійні резиденти.

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Адвокат сімейної пари розповів ЗМІ, що Кнавси особисто подавали документи на громадянство за звичайною процедурою і не отримували ніякого спеціального дозволу. Разом з тим, юрист не уточнив, яким чином вони отримували так звані "зелені карти", які дають дозвіл на постійне проживання.

Прес-секретар першої леді Стефані Гришам ніяк не прокоментувала ситуацію, оскільки "батьки Меланії Трамп не є частиною адміністрації і заслуговують на приватність".

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ спробували знайти приховане послання викликає написи на куртці Меланії Трамп.