Поліція підтвердила смерть терориста кафе в Сіднеї

В їх числі терорист - 50-річний виходець з Ірану Мен Херон Моніс, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Також в ході штурму кафе загинули 34-річний чоловік та 38-річна жінка. Їх особи встановлюються.

Ще три людини, включаючи одного поліцейського, постраждали. Двоє були госпіталізовані з травмами, які не загрожують життю - в одного з них медики діагностували поранення плеча, тоді як співробітник правоохоронних органів потрапив в лікарню з вогнепальним пораненням в обличчя.

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15 грудня Мен Херон Моніс, також відомий як «шейх Харон», захопив кафе Lindt в центрі Сіднея приблизно в 10 ранку за місцевим часом. У заручниках опинилися 17 осіб: жінки і чоловіки різного віку. Кафе практично відразу вдалося покинути п'яти заручників: трьох чоловіків і двох жінок. Інших терорист утримував протягом 16 годин.

Моніс вимагав надати йому прапор угруповання «Ісламська держава», а також заявляв, що хоче поговорити з прем'єр-міністром Австралії Тоні Ебботтом.