Обаму знову закликали посилити санкції проти Росії

В адміністрації Барака Обами відзначають, що глава держави", як і раніше, глибоко стурбований" діями Росії в Україні, проте Вашингтон має намір погоджувати дії з союзниками, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У суботу конгрес схвалив відповідний закон, який, за словами спікера Палати представників Джона Бейнера, підкреслює "сильну моральну підтримку справи українського народу".

Читайте такожПорошенко і Байден обговорили механізми підтримки України з боку СШАСенатор-демократ Роберт Менендес додав, що законотворці США плечем до плеча в знак солідарності з владою і народом України проти агресії Володимира Путіна, який, за його словами, "продовжує перевертати міжнародний порядок".

Білий дім, тим не менш, поки не прийняв рішення щодо законопроекту.