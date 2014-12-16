Обаму знову закликали посилити санкції проти Росії

10:53, 16 грудня 2014
Світ
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У понеділок республіканці і демократи знову намагалися аргументувати свою позицію щодо необхідності введення нових санкцій щодо Росії і надання військової допомоги Україні.

REUTERS

В адміністрації Барака Обами відзначають, що глава держави", як і раніше, глибоко стурбований" діями Росії в Україні, проте Вашингтон має намір погоджувати дії з союзниками, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У суботу конгрес схвалив відповідний закон, який, за словами спікера Палати представників Джона Бейнера, підкреслює "сильну моральну підтримку справи українського народу".

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Білий дім, тим не менш, поки не прийняв рішення щодо законопроекту.

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