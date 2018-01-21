В Румунії відбулася багатотисячна акція протесту проти корупції (фото)

Десятки тисяч осіб вийшли на акції протесту у столиці Румунії Бухаресті у суботу, 20 січня, протестуючи проти політики ліволіберального уряду країни та його суперечливої реформи системи правосуддя.

Як повідомляє DW, однією з причин демонстрації стало ухвалення румунським парламентом минулого місяця законодавства, що, на думку критиків, ускладнить притягнення антикорупційними органами до відповідальності корупціонерів-високопосадовців.

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У масових акціях в центрі Бухареста взяли участь близько 30 тисяч осіб, інформує агенція dpa. Вони вигукували, зокрема, гасла "Злодії!" та "Відставка!". Між демонстрантами та поліцією подекуди відбулися сутички. Демонстрації пройшли також в інших регіонах Румунії.

Як відомо, в Румунії триває гостра політична криза. 17 січня президент Румунії Клаус Йоганніс запропонував кандидатуру депутатки Європарламенту Віоріки Денчіле на посаду прем'єр-міністерки країни. У разі затвердження на посаді Денчіле, яка також є ставленицею правлячої Соціал-демократичної партії Румунії, як і попередні два прем'єри, стане вже третьою прем'єркою у Румунії впродовж останнього року.