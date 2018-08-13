Російський журналіст назвав замовника вбивства Влада Лістьєва

Причиною загибелі колеги, на його думку, стали гроші.

Вбивство відомого російського телеведучого Влада Листьєва, якого застрелили в 1995 році, замовив нині покійний олігарх Борис Березовський.

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Про це повідомив колишній колега Лістьєва Дмитро Захаров, передають російські ЗМІ. Причиною загибелі колеги, на його думку, стали гроші, розповів він в інтерв'ю програми "Зустрілися-поговорили".

"Коли стало зрозуміло, що дохід ТБ формується від реклами з'явилося багато посередників, які бажали отримувати дохід на розміщенні реклами. А середній річний бюджет на каналі навіть у той час становив чверть мільярда доларів. Владу починають телефонувати і погрожувати, з вимогою скасувати мораторій. Скасувати він його, звісно, не міг, тому що це рішення приймалося не ним", - пояснив він.

За словами Захарова, "тотальна дурість" Лістьєва полягала в тому, що йому потрібно було "бігти в прокуратуру, ФСБ і вимагати забезпечити охорону", але він був настільки впевнений у своїй недоторканності, що цього не зробив.

"Відсотки з цієї чверті мільярда позбавлявся всім нам добре відомий чоловік, якого знайшли повішеним у Лондоні (Борис Березовський - ред.). Тобто це було настільки очевидно, що розслідувати, власне, було нічого. Але оскільки він був другом Тетяни Дяченко, тобто дочки Єльцина, зрозуміло, що навіть таке йому зійшло з рук", - додав він.

У свою чергу інший колега Лістьєва, Олександр Політковський, заявив, що не вірить в дану версію. "Це поширена теорія. Вона мала місце бути. Але ви розумієте, він (Березовський - ред.) став втікачем, а на таку людину завжди простіше всього цю справу списати. Що стосується Березовського і реклами. Рішення не давати більше рекламу приймав не Лістьєв. Це було рішення ради директорів, тому стріляти в Лістьєва - це все одно, що стріляти в телевізор. Він не вирішував цих питань", - вважає журналіст.

"Не існує яких-небудь слідчих дій, які б це доводили (причетність Березовського до вбивства). Я в це не вірю", - підсумував журналіст.

Дмитро Захаров був одним з перших ведучих програми "Погляд", разом з Лістьєвим, Олександром Любимовим і Олександром Політковським. Передача існувала з 1987 до 2001 року.

Лістьєв був убитий 1 березня 1995 року в під'їзді власного будинку, через 34 дні після призначення на посаду генерального директора російського телеканалу ОРТ.