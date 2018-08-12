В Угорщині перекинувся автобус з українцями, постраждали 13 осіб

Один з постраждалих наразі перебуває у стані коми, його життя в небезпеці.

Вчора, 11 серпня у другій половині дня на 59 км автошляху на території області Ноград в Угорщині в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували українці, 13 з них травмовані.

Про це повідомляє посольство України в Угорщині.

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Зазначається, що автобус з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перекинувся.

«Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надано першу медичну допомогу, всіх госпіталізовано з різними травмами. Відомо, що 8 українців дістали тяжкі травми, 5 - легкі. Загиблих немає», - йдеться у повідомленні.

У посольстві з посиланням на місцеву поліцію повідомили, що 13 постраждалих у ДТП громадян України були госпіталізовані до лікарень Будапешта, Ваца та Балашшадярмата.

«Сімом постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у медзакладах, один з них - у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього знаходиться батько. Посольство продовжує тримати ситуацію на контролі. Встановлюємо зв'язок з рідними постраждалих. Перебуваємо на контакті з відповідними медзакладами», - додали в посольстві.

Нагадаємо, в травні у Польщі перекинувся автобус з українцями. В результаті інциденту постраждала одна людина. Їй надали допомогу на місці.