Російські екіпажі "Містралів" покинуть Францію до Нового року - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газеу Ouest-France.

"Чотириста російських моряків залишать Сен-Назер 25 грудня на борту навчального корабля "Смольний", на якому вони прибули до Франції 30 червня. Новий рік вони зустрінуть у Росії", - уточнила газета.

Вона нагадує, що поставка Росії першого з двох кораблів класу "Містраль" - "Владивосток" - була припинена президентом Франції Франсуа Олландом. Він аргументував своє рішення тим, що для цього "не склалися необхідні умови".

Читайте такожМіністр оборони Франції про "Містралі": Ми не постачаємо зброю незрозуміло кому

Раніше повідомлялося, що "Містраль", який Франція повинна була передати РФ,охороняють російські морські піхотинці.

За інформацією джерел Газета.ru,морські піхотинці прибули до Франції ще у вересні та наразі очікують на вирішення питання передачі вертольотоносця РФ.

Екс-головком ВМФ Росії Володимир Масорін пояснив виданню, що морпіхи прибули на "Містраль" для охорони корабля від нападу під час переходу.