ЗМІ: російські морпіхи взяли "Містраль" під "охорону"

Як повідомляє Газета.ru з посиланням на власні джерела в генштабі ВМФ Росії, на борту несуть бойове чергування кілька десятків морських піхотинців, які приїхали в Сен-Назер з Владивостока.

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"Корабель повинен надійти на озброєння Тихоокеанського флоту (ТОФ), тому в складі приймального екіпажу перебувають офіцери ТОФ. Крім того, туди відправлені бійці морської піхоти, завдання яких - забезпечити безпеку корабля, а також перевірити працездатність систем десантування. Точна їх чисельність не підлягає розголошенню", - зазначив співрозмовник газети.

За даними джерел, морські піхотинці прибули до Франції ще у вересні та наразі очікують на вирішення питання передачі вертольотоносця Росії.

Колишній головком ВМФ Росії Володимир Масорін пояснив виданню, що морпіхи прибули на "Містраль" для охорони корабля від нападу під час переходу. "Після того, як з'явилися пірати, я прийняв рішення при будь-якому далекому поході надавати екіпажу невелику групу морської піхоти. Це зазвичай 20-30 осіб, яких достатньо, щоб не допустити захоплення судна. Тут така ж ситуація", - зазначив він.

"Коли корабель у морі - це територія Російської Федерації. Коли "Містраль" буде передано Росії, він також стане територією нашої країни, і до тих пір, поки на ньому не встановлять озброєння, морські піхотинці повинні забезпечувати його безпеку", - пояснив Володимир Масорін.

Він додав, що зброя у морпіхів може перебувати тільки за погодженням з Францією і виключив її застосування у разі, якщо французи все ж відмовляться передавати Росії корабель.