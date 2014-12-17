Держдеп підтвердив, що Обама підпише закон про підтримку України

Про це сказала журналістам у вівторок представник Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє РІА Новини Україна.

"Президент має намір підписати "Акт про підтримку України", незважаючи на значні сумніви", - сказала Псакі, не уточнивши, в чому полягають ці сумніви.

"Закон надає президенту можливість вводити санкції у міру необхідності, але це також дозволяє йому рухатися вперед (у відносинах з Росією)", - сказала Псакі.

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Вона відмовилася повідомити, чи буде Обама вводити санкції.

За словами представника, "у Росії є вибір". "Якщо вони оберуть виконання мінських угод про припинення вогню, то є можливість змінити санкційний курс, який ми реалізуємо", - сказала Псакі.

Конгрес США ухвалив минулого тижня закон, що дозволяє президенту США вводити нові санкції проти Росії і розширити військову допомогу уряду України.