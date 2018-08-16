В Італії біля відділення партії стався вибух

22:01, 16 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Наголошується, що другий снаряд, що не розірвався, виявили на місце події сапери.

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В даний час встановлюються обставини події.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті вибуху бензовозу на трасі в аеропорту Болоньї досягла 145.

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Теги: #Італія