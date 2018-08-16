В Італії біля відділення партії стався вибух

В даний час встановлюються обставини події.

В Італії стався вибух у місті Віллорба біля відділення партії «Ліга», повідомляє газета La Tribuna di Treviso.

Наголошується, що другий снаряд, що не розірвався, виявили на місце події сапери.

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В даний час встановлюються обставини події.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті вибуху бензовозу на трасі в аеропорту Болоньї досягла 145.