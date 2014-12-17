Через обвал рубля фіни масово їдуть до РФ за бензином, електронікою та косметикою
15:14, 17 грудня 2014Світ
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Жителі Фінляндії також витрачають гроші у російських ресторанах і кафе.
REUTERS
Через обвал рубля фіни масово приїжджають до Росії для купівлі дешевого бензину.
Крім палива, вони буквально змітають з прилавків електроніку і косметику. Жителі Фінляндії також витрачають гроші в ресторанах і кафе, повідомляє Росбалт з посиланням на Yle.fi.
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Раніше журналіст Ігор Павловський повідомив в соцмережі, що в аеропорту "Пулково" американці, обмінявши гроші, скупили всі iPhone 6 Plus.
Офіційний курс долара США з 18 грудня підвищено до 67,7851 руб, євро з завтрашнього дня складе 84,5890 руб.
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