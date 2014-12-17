Букмекери Британії почали приймати ставки на падіння режиму Путіна протягом року

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, наразі ставки на це приймаються за співвідношенням один до 16.

Крім того, у Paddy Power можна поставити на падіння російської валюти до рівня 100 рублів за долар до кінця наступного року (шанс – чотири проти семи), відмова Путіна від проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році – один до 25, відмова Путіна від Криму – один до 50.

Читайте такожЗМІ: в Росії сформували антикризовий штаб

Також можна робити ставки на декілька різних варіантів курсу рубля відносно долара наприкінці 2015 року.