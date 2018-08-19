На концерті Backstreet Boys в США вітер повалив вхідну конструкцію – постраждали 14 людей (відео)

Група вирішила скасувати шоу через постраждалих та важкі погодні умови.

У місті Такервилль (Оклахома, США) 14 осіб постраждали в результаті обвалення конструкції, яка стояла на вході на концерт популярної групи Backstreet Boys.

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Про це повідомляє СВЅ News, посилаючись на представників казино, де мав відбутися виступ. Зазначається, що обвалення сталося через сильний вітер.

Через шторм та зливу з відкритого концертного майданчика евакуювали людей.

В той же час, Backstreet Boys в соцмережах повідомили, що вирішили скасувати шоу через постраждалих та важкі погодні умови. Вони також допустили перенесення шоу на іншу дату.

Поп-група Backstreet Boys досягла піку популярності в середині дев'яностих, була нагороджена кількома преміями "Греммі". У 2001 році Backstreet Boys внесли в Книгу рекордів Гіннеса як "найуспішніший підлітковий гурт усіх часів".