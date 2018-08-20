Вашингтону слід відповідати кібератаками на спроби втручання у вибори - радник Трампа

Джон Болтон зазначив, що мова йде про комп'ютерні системи "в урядовій сфері і приватному бізнесі", які більше за інших схильні до ризику кібератак.

Вашингтону слід перестати вести себе беззубо, і почати негайно відповідати кібератаками на будь-які спроби втручання в американські вибори або проникнення в американські комп'ютерні системи, незалежно від того, звідки виходить така загроза.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телекомпанії ABC, передає dt.ua.

"Американські власті повинні були б використовувати всі свої можливості для захисту не тільки виборів, а й широкого кола уразливих систем в США", - переконаний він.

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Болтон зазначив, що мова йде щодо комп'ютерних систем "в урядовій сфері і приватному бізнесі", які більше за інших схильні до ризику кібератак.

"Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки ми не хочемо війни у кіберпросторі. Ми хочемо миру у кіберпросторі. Для цього необхідно встановити засоби стримування, щоб наші противники, які здійснювали операції у кіберпросторі проти нас або які розглядають це, розуміли, що вони заплатять високу ціну, якщо вони зроблять це", - запевнив Болтон.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Джона Болтона, Росія, Китай, Північна Корея і Іран викликають у США найбільше занепокоєння через можливе втручання в проміжні вибори до Конгресу в 2018 році. За словами Болтона, у Вашингтона достатньо підстав для занепокоєння про потенційне втручання з боку цих країн, тому США роблять кроки, щоб запобігти таким діям.