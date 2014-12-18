Строк місії ООН в Україні продовжено до березня 2015 року
Термін повноважень місії ООН зі спостереження за ситуацією з правами людини в Україні продовжено до 15 березня 2015 року.
Про це повідомляє ТАРС із посиланням на прес-службу організації.
"Місія була продовжена до 15 березня", - сказала представник прес-служби Ері Канеко.
Моніторингова місія була розгорнута Управлінням верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в березні 2014 року. Її штат налічує більше 30 чоловік, які розміщені в п'яти містах - Києві, Донецьку, Одесі, Харкові та Львові.
Читайте такожГенсек ООН: Сьогодні весь світ на боці УкраїниМісія готує щомісячні доповіді про ситуацію в Україні, які згодом обговорюються в Раді Безпеки ООН. Останній такий звіт надійшов 15 грудня.
Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун попередив про небезпекупереходу ситуації в Україні у стадію "замороженого конфлікту".