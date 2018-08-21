The National Interest: Трамп – це американський Єльцин

Ця аналогія багато говорить про ставлення військової еліти Росії до нинішнього американського президента.

Впродовж минулого тижня напруга у відносинах між колишніми керівниками американський спецслужб і президентом США Дональдом Трампом досягла безпрецедентного рівня.

Американський лідер відкликав результати перевірки на благонадійність колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана і погрожує зробити ще більше. Колишній начальник командування сил спеціального призначення відставний адмірал Вільям МакРейвен відреагував на це, заявивши: «Я буду вважати за честь, якщо президент скасує результати моєї перевірки теж».

Значною мірою цей конфлікт бере початок з відмови Трампа визнавати застереження розвідувальних управлінь про загрози від дій Росії. Зрозуміло, як голови спецслужб США ставляться до чинного американського президента. Але як його оцінюють російські спецслужби?

Про це в статті для The National Interest пише відставний бригадний генерал і науковий співробітник Гарвардської школи Кеннеді Кевін Райн, який був американським військовим аташе в Росії.

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На його думку, для американських чиновників важливо знайти відповідь на це питання на тлі того, як вони намагаються відреагувати на останню зустріч Трампа і Путіна. Чи дійсно російські військові еліти вважають американського президента тим, хто може врятувати американо-російські відносини? Чи вважають вони його загрозою? А може Трамп – дещо інше для них?

«Трамп – це ваш Єльцин», - сказав автору неназваний екс-офіцер ФСБ цього літа.

«Єльцин відкинув все, що було до того. А потім запросив американців. Вам, американцям, доведеться знайти спосіб, як впоратися з Трампом, так само як нам довелося з Єльциним», - додав він.

На думку Райна, ця влучна аналогія ветерана КДБ і ФСБ, який служив у часи роботи адміністрації Бориса Єльцина в 1990-х роках, багато говорить про те, як російські військові еліти і Володимир Путін ставляться до американського президента.

Зазвичай у розпаді СРСР у 1991 році звинувачують Михайла Горбачова. Але еліти російської розвідки і оборони добре розуміють, що насправді це зробив Єльцин. Саме він відділив РРФСР від інших соціалістичних республік в Радянському Союзі, з чого почався процес розпаду. Єльцин керував новоутвореною Російською Федерацією у 90-ті, які принесли країні більше демократії, але водночас і проблеми, такі як політичну і економічну корупцію, некомпетентність уряду, військовий занепад, війни на Кавказі, нищівну інфляцію і багато іншого.

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Автор називає першого російського президента харизматичним і яскравим, але при цьому нездатним кожного дня працювати над проведеннями змін, які були гостро необхідні його країні. Єльцин використовував звільнення підлеглих як інструмент лідерства, але це створило нестабільність в його адміністрації. Його пияцтво і непристойна поведінка як на внутрішній, так і на міжнародній політичній арені зробили його президенство ганьбою для Москви, особливо для розвідки і оборонного істеблішменту.

Зазнавши невдачі у всіх спробах змінити хід подій через перевороти, консервативні сили в Росії нарешті знайшли інший шлях. В 1999 році вони переконали Єльцина передати контроль в руки молодого прем’єр-міністра, який належав до еліти силовиків, - колишнього офіцера КДБ Володимира Путіна.

В очах колишнього офіцера ФСБ, який говорив з Райном, президент Дональд Трамп спричинив подібні потрясіння в американській політиці і уряді. Він відкинув старі способи управління і оминув традиційні центри влади в американській політичній системі. Він відштовхнув лідерів істеблішменту, особливо в розвідці і обороні. Він яскравий лідер, якому, здається, начхати на те, що він порушує установлені давно правила поведінки. Судження Трампа про Росію і переполох, який він створив у розвідці і армії, змушує російських офіцерів спецслужб проводити паралелі між американським президентом і Єльциним.

«Назвати Трампа американським Єльциним – це не комплімент. Це вираження зневаги», - зауважує автор.

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В 2005 році, через п’ять років після того, як Путін перейняв владу у Єльцина, він заявив світу, що розпад СРСР було «найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття». Для нього і інших членів еліти в розвідці і обороні це був момент зізнання. Це була заява про те, що вибір Єльцина не був правильним шляхом для Росії. І нова влада збирається виправити цей курс.

Існує багато відмінностей між Борисом Єльциним і Дональдом Трампом. І американські оглядачі, без сумніву, підберуть інші історичні аналогії. Але на думку автора, чиновникам адміністрації в США варто розуміти, як у Росії оцінюють американську ситуацію.

Еліти російських спецслужб не поважають Трампа. Навпаки, вони розглядають його як уразливість Америки, яку потрібно використати, поки є можливість. Адже, опираючись на власний досвід, вони розуміють, що консервативні сили у Вашингтоні замінять Трампа якомога швидше.

Адмірал МакРейвен, який розробив у свій час план операції з ліквідації Усами Бін Ладена, написав відкритого листа Трампу: «Ви принизили нас перед нашими дітьми, принизили нас на світовій арені». Це, мабуть, був єдиний момент, коли американські і російські еліти спецслужб погодилися.