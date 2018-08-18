Кожен шостий американець вважає, що Трамп дуже доброзичливий до Росії - опитування

Опитування також показало, що 41% американців назвали Росію ворогом в той час, як у 2014 році цей показник становив 25%.

57% опитаних американців вважають, що президент США Дональд Трамп "дуже доброзичливий" до Росії.

Про це свідчать результати опитування компанії SSRS, які опублікував CNN.

Згідно з результатами опитування, 35% американців вважають, що відносини між США і РФ розвиваються в правильному напрямку, а 4% респондентів назвали політику Трампа по відношенню до Росії "занадто жорсткою".

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Опитування також показало, що 41% американців назвали Росію ворогом у той час, як у 2014 році цей показник становив 25%. Зазначається, що серед демократів найбільша кількість респондентів (56%), які вважають Росію ворогом. При цьому 70% республіканців схвалюють політику Трампа по відношенню до Росії.

Також серед ворогів опинилася КНДР (59%), у 2014 році такою її вважали 55% респондентів.

Крім того, близько 43% американців вважають, що Трамп "дуже доброзичливий" до Північної Кореї, у той час як 42% опитаних назвали відносини США з Пхеньяном правильними.

В опитуванні взяли участь 1002 жителі США. Як зазначає телеканал, воно проводилося з 9 по 12 серпня - відразу після того, як Вашингтон анонсував нові масштабні санкції проти Росії через отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.