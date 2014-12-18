Канада запустила програму отримання посвідка на проживання за інвестиції

Взяти участь в імміграційній програмі зможуть тільки досвідчені інвестори, які будуть стимулювати економічний ріст і сприяти створенню нових робочих місць в країні, передає "Новое время".

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Умови програми передбачають, що інвестору необхідно розмістити 2 млн канадських доларів у венчурні фонди, що інвестують в канадські інноваційні стартапи. Інвестиції розміщуються на 15 років. Особистий капітал учасника програми повинен бути не менше $10 млн канадських доларів. Інвестори зобов'язані довести досвід інвестиційної або підприємницької діяльності, а також продемонструвати знання мови і наявність вищої освіти.

Прийом заявок на участь у новій пілотній програмі розпочнеться наприкінці січня 2015 року. Однак кількість учасників обмежена - лише 50 інвесторів і їх сім'ї зможуть стати резидентами Канади.