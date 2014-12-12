Канада не розглядала можливість поставок в Україну винищувачів F-18 - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Канади в Україні Роман Ващук сказав в інтерв’ю журналістам.

"Не було їх. Все", - наголосив Ващук, додавши, що інформація щодо того, що Канада пропонувала Україні винищувачі F-18 є неправдивою.

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При цьому він наголосив, що питання про постачання в Україну летального озброєння "в даний момент не стоїть на порядку денному".

Ващук додав, що для того, аби дізнатись, звідки взялась інформація про винищувачі F-18, треба "спитати тих людей, які її розповсюджували".

Деякі ЗМІ раніше повідомляли, що Канада нібито пропонувала Україні кілька десятків винищувачів F-18, однак Міністерство оборони відмовилося від літаків.