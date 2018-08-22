США розпочали перший етап нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

На першому етапу санкції стосуватимуться заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

22 серпня розпочинається перший етап нових американських санкцій проти Росії, які були введені через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в британському місті Солсбері.

Санкції були анонсовані адміністрацією президента США 9 серпня, але перший етап набуває чинності сьогодні, повідомляє "Європейська правда".

На першому етапу санкції стосуватимуться заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

Американські ЗМІ раніше повідомляли, що під заборону можуть потрапити газові турбіни, електронне устаткування, яке застосовується в промисловості.

При цьому реальний перелік забороненої продукції може виявитися не таким великим, тому що адміністрація Барака Обами ввела схожі обмеження ще в 2014 році.

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Другий етап санкцій буде запроваджений, якщо Росія не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї. Як відомо, Москва заперечує причетність до отруєння Скрипалів.

Держдеп США назвав такі вимоги до РФ в рамках цього санкційного тиску:

- Припинити використання біологічної та хімічної зброї в порушення міжнародного права;

- Дати гарантії невикористання такої зброї у подальшому;

- Дозволити допуск експертів на об’єкти в Росії, щоби такі візити змогли засвідчити, що Росія припинила розробку, виробництво та підготовку до використання такої зброї.

"За 6 місяців санкції можуть бути переглянуті та, приміром, зменшені в разі, якщо вимоги почнуть виконуватися. Якщо виконання не почалося, США запровадять другий раунд санкцій", - заявляв представник Держдепу.

Нагадаємо, у Конгресі США наполягають на більш агресивних кроках з протидії російській загрозі і обіцяють накласти додаткові економічні санкції, якщо Москва не змінить свою поведінку.