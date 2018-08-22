США розпочали перший етап нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів
22 серпня розпочинається перший етап нових американських санкцій проти Росії, які були введені через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в британському місті Солсбері.
Санкції були анонсовані адміністрацією президента США 9 серпня, але перший етап набуває чинності сьогодні, повідомляє "Європейська правда".
На першому етапу санкції стосуватимуться заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.
Американські ЗМІ раніше повідомляли, що під заборону можуть потрапити газові турбіни, електронне устаткування, яке застосовується в промисловості.
При цьому реальний перелік забороненої продукції може виявитися не таким великим, тому що адміністрація Барака Обами ввела схожі обмеження ще в 2014 році.
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Другий етап санкцій буде запроваджений, якщо Росія не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї. Як відомо, Москва заперечує причетність до отруєння Скрипалів.
Держдеп США назвав такі вимоги до РФ в рамках цього санкційного тиску:
- Припинити використання біологічної та хімічної зброї в порушення міжнародного права;
- Дати гарантії невикористання такої зброї у подальшому;
- Дозволити допуск експертів на об’єкти в Росії, щоби такі візити змогли засвідчити, що Росія припинила розробку, виробництво та підготовку до використання такої зброї.
"За 6 місяців санкції можуть бути переглянуті та, приміром, зменшені в разі, якщо вимоги почнуть виконуватися. Якщо виконання не почалося, США запровадять другий раунд санкцій", - заявляв представник Держдепу.
Нагадаємо, у Конгресі США наполягають на більш агресивних кроках з протидії російській загрозі і обіцяють накласти додаткові економічні санкції, якщо Москва не змінить свою поведінку.