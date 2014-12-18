Росія шукає можливість сісти за стіл переговорів, не втрачаючи при цьому обличчя - президент ЄП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Брюсселі на прес-конференції після свого виступу на саміті ЄС.

Зазначивши, що санкції використовуються як інструмент, що створює політичний тиск для стимулювання російського керівництва повернутися до переговорів, Шульц сказав: „Моє враження таке, що це не передбачається, але не виключено, що керівництво у Москві шукає шлях повернутися за стіл переговорів, не втрачаючи при цьому обличчя. Якщо це так, то ми повинні переглянути санкції”.

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При цьому президент ЄП констатував, що Росія, у разі «продовження політики конфронтації, не може розраховувати на скасування санкцій».